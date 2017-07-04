Нисикори: я снова в форме и надеюсь, что смогу далеко пройти на Уимблдоне

Японец Кей Нисикори (9) после разгромной победы в первом круге Уимблдона над итальянцем Марко Чеккинато со счётом 6:2, 6:2, 6:0 выразил надежду, что сможет далеко зайти на турнире.

«Уимблдон — единственный турнир „Большого шлема“, на котором я никогда не показывал хороших результатов. Никогда не доходил здесь даже до четвертьфинала, хотя вторая неделя „Шлема“ всегда является моей целью. Мне кажется, что в последние пару лет я хорошо играл на траве. Сейчас я снова в форме и надеюсь, что смогу далеко пройти здесь», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.