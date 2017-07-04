Кирьос: перед Уимблдоном врач склонялся к тому, что мне вообще не стоит играть

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свою травму, из-за которой ему пришлось сняться по ходу матча стартового раунда Уимблдона с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером.

«До начала турнира я разговаривал с врачом. Он склонялся к тому, что мне вообще не стоит играть. Это мой любимый турнир, я хорошо выступаю здесь каждый год. Поэтому мне было трудно выйти на корт, проигрывать и сниматься.



Сейчас я не планирую делать операцию, так как график слишком насыщенный. К тому же никому не хочется ложиться под нож. Я сделаю всё возможное, чтобы её избежать, но не знаю, получится ли. Сейчас мне немного страшно, но кажется, что пока она не нужна. Завтра мы сделаем МРТ. Надеюсь, мне сделают укол или что-то подобное, я займусь восстановлением и оправлюсь", — приводит слова Кирьоса Sport360.