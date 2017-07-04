Свитолина: для меня очень важно не допускать провалов

Украинка Элина Свитолина (4) прокомментировала свою победу над Эшли Барти из Австралии со счётом 7:5, 7:6 (10:8) в первом круге Уимблдона.

«В первом сете она очень здорово принимала, а подача у неё всегда сильна. Я была к этому готова. Были какие-то моменты, в которых я допускала невынужденные ошибки. Из-за этого она постоянно вела. Я смогла вернуться, смогла здорово принять, когда она подавала на сет. Это очень важно для меня постоянно быть в матче и не допускать провалов.

В женском теннисе всё непредсказуемо. Как вы видим, и на «Ролан Гаррос» был неожиданный победитель, и на других турнирах появляются новые чемпионы. Это нормально. Подтягивается новое поколение, которое очень хорошо играет. Для меня самое важное, чтобы была уверенность в себе», — сказала Свитолина после победы в эфире Eurosport.