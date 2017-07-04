Остапенко: я не хотела возвращаться на корт завтра ради одного гейма

Чемпионка «Ролан Гаррос — 2017», представительница Латвии Елена Остапенко поделилась впечатлениями после победы над Александрой Саснович из Беларуси в первом круге Уимблдона со счётом 6:0, 1:6, 6:3.

«Первые матчи всегда получаются непростыми. В стартовой партии я играла отлично, очень уверенно. Во втором сете соперница заиграла хорошо, стала лучше подавать. Я же допустила ряд невынужденных ошибок. В третьей партии я вновь стала играть здорово.

Я очень хотела завершить матч сегодня, потому что при счёте 5:1 резко потемнело. Я же хотела поскорее взять последний гейм. Я не хотела возвращаться на корт завтра ради одного гейма. Это помешало бы мне хорошо потренироваться», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.