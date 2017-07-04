Потапова: хочу наслаждаться каждым моментом в матче с Марией

16-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от своего дебютного матча в основной сетке турнира «Большого шлема». В первом круге Уимблдона она сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Встреча состоится 4 июля.

«Я не так много знаю о Марии. Я видела несколько матчей с её участием, примерно представляю, как она играет. Не думаю, что будет легко, но просто хочу показать свой лучший теннис и наслаждаться каждым моментом», — приводит слова Потаповой официальный сайт тура.