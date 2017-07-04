Хаас: я бы с радостью сыграл ещё один сет на Уимблдоне

Немец Томми Хаас поделился эмоциями после поражения от бельгийца Рубена Бемельманса в первом круге Уимблдона со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

“Я испытал много эмоций. Конечно, нет ничего хорошего в поражении в первом круге. Но я просто был очень рад вернуться сюда и получить ещё одну возможность сыграть перед своей семьёй и детьми. В целом, к сожалению, я не смог сыграть на максимуме возможностей.

Сегодня у меня был хороший соперник. Он играл отлично. Мне не удавалось выигрывать важные розыгрыши, когда это имело значение больше всего. У меня были некоторые шансы на победу в четвёртом сете, пара сетболов. Кто знает, что бы случилось в пятом? Я бы с радостью сыграл ещё один сет», — цитирует Хааса официальный сайт тура.