Барти: в матче со Свитолиной я допустила слишком много ошибок

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала своё поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной в первом круге Уимблдона со счётом 5:7, 6:7 (8:10). За свою карьеру 21-летняя уроженка Ипсвича выиграла один турнир WTA в одиночном разряде.

«Сегодня я допустила слишком много ошибок, особенно с форхенда. Но иногда так бывает. Я была готова к любому результату жеребьёвки и считала это возможностью для себя. Однако сегодня я не смогла показать свой лучший теннис», — приводит слова Барти официальный сайт тура.