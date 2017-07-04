В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Австралии Арина Родионова (Q) и россиянка Анастасия Павлюченкова (16). Соперницы встречались на турнире в Санкт-Петербурге в 2008 году. Победу в том матче одержала Анастасия со счётом 6:3, 6:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Ар. Родионова — Павлюченкова на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с китаянкой Хань Синьюнь, либо с представительницей Казахстана Зариной Дияс (WC).