В. Уильямс: в последних розыгрышах матча с Мертенс мне было нелегко

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы над бельгийкой Элисе Мертенс в первом круге Уимблдона со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Бывшая первая ракетка мира в 20-й раз принимает участие в травяном турнире «Большого шлема».

«Я никогда не думала, что буду так долго выступать, поэтому очень рада находиться здесь и играть. Я люблю теннис.

Мне было нелегко в последних розыгрышах. Соперница в эти моменты показала свой лучший теннис. Рада, что всё же смогла выиграть тот последний розыгрыш», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.