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Халеп: после «Ролан Гаррос» я хотела забыть обо всём

4 июля 2017, вторник. 11:01. Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями после победы в первом круге Уимблдона над представительницей Новой Зеландии Мариной Эракович со счётом 6:4, 6:1.

«Травяной сезон проходит так быстро. Рада, что у меня всё же было несколько дней на отдых. После «Ролан Гаррос» я хотела забыть обо всём и всё начать сначала. У меня получилось. Я хорошо себя чувствую сейчас.

Я знала, что у Марины мощный удар с форхенда. Вообще-то, я не думала, что она так хорошо выполняет резаные удары, так что в первом сете у меня возникли трудности. Но затем я нашла свой ритм и во второй партии заиграла гораздо лучше. Корты турнира отличаются от тренировочных, так что адаптироваться было непросто», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Марина Эракович Симона Халеп Ролан Гаррос Уимблдон
Новости. Теннис
4 июля 2017, вторник
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3 июля 2017, понедельник
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