В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Германии Татьяна Мария и россиянка Анастасия Потапова (Q). Для 16-летней уроженки Саратова этот поединок станет первым в карьере в основной сетке турнира «Большого шлема».



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мария — Потапова на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с немкой Моной Бартель, либо с американкой Коко Вандевеге (24).