Бедене: пожалуй, победы в пяти сетах приятнее всего

Британец Аляж Бедене прокомментировал свою победу над хорватом Иво Карловичем в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 7:6 (9:7), 8:6.

«Пожалуй, победы в пяти сетах приятнее всего. Я знаю, что когда проигрываешь в четырёх или пяти сетах — хотя я в пяти никогда не проигрывал, — то чувствуешь себя очень плохо. Иногда легче проиграть в трёх сетах. Сегодня же я одержал победу в пяти партиях в матче, в котором был лишь один брейк. Так что ощущения отличные.

Я видел, что Иво всё больше устаёт, и в концовке он мог лишь подавать. Я же нормально себя чувствовал. Не скажу, что был свеж, но всё было хорошо. Я надеялся, что мы сможем завершить матч сегодня. Приятно, что я сумел победить», — цитирует Бедене официальный сайт тура.