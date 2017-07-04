В 15:30 по московскому времени начнётся поединок первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Испании Гарбинье Мугуруса (14). Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Мугуруса на Уимблдоне.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с представительницей Бельгии Яниной Викмайер, либо с украинкой Катериной Бондаренко.