Надаль: если я выйду в финал, то хотел бы сыграть не с Федерером

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в первом круге Уимблдона австралийца Джона Миллмана со счётом 6:1, 6:3, 6:2, признался, что не хотел бы встретится с финале с представителем Швейцарии Роджером Федерером.

«Если я выйду в финал, то хотел бы сыграть не с Федерером. Мне не нравится встречаться с сильнейшими игроками в финале. Думаю, в этом году мы с Роджером уже достаточно сыграли друг с другом», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

За выход в третий круг уроженец Манакора поспорит с американцем Дональдом Янгом.