Тарпищев: надеемся, что пляжный теннис станет олимпийским видом спорта

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции, посвящённой командному чемпионату мира по пляжному теннису, поделился ожиданиями от турнира. Чемпионат мира в шестой раз примет Москва, матчи будут сыграны на территории Национального теннисного центра имени Хуана-Антонио Самаранча. Игры основной сетки пройдут с 11 по 16 июля.



«Шесть лет назад мы стали участвовать в таком перспективном виде спорта, как пляжный теннис. Сегодня это один из прогрессивных видов спорта как в мире, так и в России. Популярность его растёт. Результаты нашей сборной не могут не радовать. Планируем соорудить спортивные объекты. Мы работаем не столько над результатом, сколько над построением системы. Также надеемся, что пляжный теннис станет олимпийским видом спорта», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.