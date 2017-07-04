Вихарев: даже если дождь будет идти неделями, проблем на ЧМ в Москве не будет

Вице-президент Федерации тенниса России Дмитрий Вихарев на пресс-конференции, посвящённой чемпионату мира по пляжному теннису, рассказал о подготовке к турниру, матчи основной сетки которого стартуют в Москве 11 июля.



«В Москве построены закрытые комплексы для пляжного тенниса. Не будет никаких проблем, даже если дождь будет идти неделями.

С того момента, когда включилась юниорская сетка, наши девушки были в призёрах. В том формате, в котором существует наша сборная, можно говорить о том, что она выступит успешно", — передаёт слова Вихарева корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.