Победы В. Уильямс, Квитовой и Конты — в видеобзоре матчей 1-го круга Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс (10) в первом круге Уимблдона обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова (11) обыграла представительницу Швеции Юханну Ларссон — 6:3, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Британская теннисистка Йоханна Конта (6) оказалась сильнее Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:2 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».