Потапова снялась по ходу матча с Марией в первом круге Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова (Q) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона. Она снялась по ходу матча с немкой Татьяной Марией при счёте 3:6, 2:2 из-за травмы колена. Для 16-летней россиянки это был первый поединок основной сетки турнира уровня WTA.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мария — Потапова на Уимблдоне.

За выход в третий круг Уимблдона Мария поспорит либо со своей соотечественницей Моной Бартель, либо с американкой Коко Вандевеге (24).