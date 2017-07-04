В 16:30 по московскому времени начнётся поединок первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (29) и представительница Китая Чжэн Сайсай. По личным встречам впереди 20-летняя уроженка Тольятти — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Чжэн Сайсай на Уимблдоне.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с представительницей Испании Ларой Арруабарреной, либо с эстонкой Анетт Контавейт.