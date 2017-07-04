М. Зверев и Гулбис вышли во второй круг Уимблдона

Немецкий теннисист Миша Зверев (27) вышел во второй круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Миша 18 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Уимблдона Зверев поспорит с победителем противостояния Михаил Кукушкин (Казахстан) — Таро Дэниэл (Япония).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — 6:1, 6:1, 6:2.