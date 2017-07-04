В 17:00 по московскому времени начнётся поединок первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянин Евгений Донской и представитель Германии Александр Зверев (10). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Евгений занимает 98-ю строчку, Александр — 12-ю.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Донской — А. Зверев на Уимблдоне.

Победитель этого противостояния за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с представителем Нидерландов Робином Хасе, либо с американцем Фрэнсисом Тиафо.