Павлюченкова не реализовала 7 матчболов и проиграла Ар. Родионовой на Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (16) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Австралии Арине Родионовой (Q) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:9. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Анастасия трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счете её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка. Во втором сете Анастасия не реализовала 7 матчболов.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Ар. Родионова — Павлюченкова на Уимблдоне.

За выход в третий круг Родионова поспорит либо с китаянкой Хань Синьюнь, либо с представительницей Казахстана Зариной Дияс (WC).