Феррер одолел Гаске на старте Уимблдона

Испанец Давид Феррер пробился во второй круг Уимблдона, в четырёх сетах обыграв представителя Франции Ришара Гаске (22) со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. Уроженец Хавеи активно выиграл 46 очков и совершил 43 невынужденные ошибки. На счету Ришара 26 виннеров и 28 неточностей.

За выход в третий круг Уимблдона Феррер поспорит с победителем противостояния Стив Дарси (Бельгия) — Ричардас Беранкис (Литва, SR).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Таро Дэниэл (Япония) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.