Кербер победила Фалькони и сыграет с Флипкенс во втором круге Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (1) вышла во второй круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу США Ирину Фалькони со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Первая ракетка мира активно выиграла 15 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Ирины 22 виннера и 24 неточности.

За выход в третий круг Уимблдона уроженка Бремена поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс, которая оказалась сильнее японки Мисаки Дои со счётом 6:4, 6:3.