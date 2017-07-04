Дель Потро в четырёх сетах одолел Коккинакиса в первом круге Уимблдона

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (29) пробился во второй круг Уимблдона, в четырёх партиях одолев представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. Уроженец Тандиля 17 раз подал навылет, активно выиграл 47 очков и совершил 25 невынужденных ошибок. На счету Коккинакиса 16 эйсов, 58 виннеров и 35 неточностей.

За выход в третий круг дель Потро поспорит латвийцем Эрнестом Гулбисом.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Стив Дарси (Бельгия) — Ричардас Беранкис (Литва, SR) — 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3.

Раду Албот (Молдавия) — Факундо Багнис (Аргентина) — 4:6, 6:4, 7::6 (11:9), 7:6 (7:3).