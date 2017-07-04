Александрова проиграла Мугурусе на старте Уимблдона

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Уимблдона уступила испанке Гарбинье Мугурусе (14) со счётом 2:6, 4:6. Поединок продолжался ровно 1 час. 22-летняя уроженка Челябинска, занимающая 75-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 10 розыгрышей и допустила 23 невынужденные ошибки, а у её оппонентки эти показатели составили 12 и 10 соответственно. Гарбинье сделала 4 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Следующей оппоненткой Мугурусы станет либо бельгийка Янина Викмайер, либо украинка Катерина Бондаренко.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Мугуруса на Уимблдоне.