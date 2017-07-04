Монфис стартовал на Уимблдоне с победы над Брандсом

Француз Гаэль Монфис (15) начал выступление на Уимблдоне с победы над немцем Даниэлем Брандсом (Q) со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. 30-летний парижанин, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, отыграл все 4 брейк-пойнта и сделал по брейку в каждом из сетов. Также Гаэль заработал 38 «виннерсов» при 11 невынужденных ошибках.

Следующим соперником Монфиса станет британец Кайл Эдмунд, переигравший ранее своего соотечественника Александра Уорда (Q).