Гулбис впервые за 13 месяцев выиграл матч в основной сетке

Латвиец Эрнест Гулбис в первом круге Уимблдона оказался сильнее доминиканца Виктора Эстрельи-Бургоса со счётом 6:1, 6:1, 6:2. Для полуфиналиста «Ролан Гаррос»-2014 эта победа стала первой в основных сетках турниров АТР и «Большого шлема» с 28 мая 2016 года, когда он в третьем круге Открытого чемпионата Франции переиграл Жо-Вильфрида Цонгу из-за травмы соперника. С того времени он потерпел пять поражений кряду, а ещё пять раз не смог преодолеть барьер квалификации.

На данный момент Гулбис располагается на 589-й месте в рейтинге АТР.