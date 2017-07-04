Раонич стал соперником Южного по второму кругу Уимблдона

Канадец Милош Раонич (6) в первом круге Уимблдона в трёх партиях переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:4). 26-летний уроженец Подгорицы, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, за 2 часа 15 минут исполнил 20 эйсов, совершил 4 двойные и 30 невынужденных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 13, проиграл 1 гейм на своей подаче и активно выиграл 55 розыгрышей.

Во втором круге Милош сыграет с россиянином Михаилом Южным, одолевшим ранее француза Николя Маю со счётом 6:2, 7:5, 6:4.