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Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Жабер на Уимблдоне

4 июля 2017, вторник. 18:23. Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова (7) в первом круге Уимблдона сыграет с Онс Жабер из Туниса (Q). Поединок начнётся приблизительно в 21:00 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не встречались.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Жабер на Уимблдоне.

На данный момент Светлана располагается на восьмой позиции в рейтинге WТА, а её оппонентка является 106-й ракеткой мира. Победительница этой встречи за выход в третий круг поспорит либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк (Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
4 июля 2017, вторник
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