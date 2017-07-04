Джокович обошёл Коннорса по количеству побед на ТБШ и уступает только Федереру

Серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона после того, как его соперник по первому кругу словак Мартин Клижан отказался от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 3:6, 0:2.

Таким образом, 30-летний белградец одержал 234-ю победу на турнирах серии «Большого шлема» в карьере. Это позволило сербу обойти по количеству выигранных матчей на соревнованиях Grand Slam американца Джимми Коннорса и подняться на единоличное второе место. Лидирует по этому показателю швейцарец Роджер Федерер, в активе которого 314 побед.