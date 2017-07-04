Радваньска обыграла Янкович в первом круге Уимблдона

Полька Агнешка Радваньска (9) начала выступление на Уимблдоне с победы над сербкой Еленой Янкович со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 28-летняя уроженка Кракова, занимающая десятое место в рейтинге WТА, сделала 27 «виннерсов» и допустила 11 невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 21 и 32 соответственно.

Следующей соперницей Радваньской станет либо британская обладательница «уайлд-кард» Кэйти Бултер, либо американка Кристина Макхэйл.