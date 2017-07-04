Рублёв за 3,5 часа вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв (Q) в первом круге Уимблдона переиграл другого победителя квалификации итальянца Стефано Травалью со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. Поединок продолжался 3 часа 28 минут. 19-летний москвич, занимающий 95-е место в рейтинге АТР, сделал 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 и проиграл 5 геймов на своей подаче.

Рублёв впервые в карьере добился победы в пятисетовом поединке. Ранее он провёл один такой матч, в котором потерпел поражение.

Следующим оппонентом Андрея станет испанец Альберт Рамос-Виньолас (25).