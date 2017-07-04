Федерер на отказе Долгополова вышел во второй круг Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер (3) на отказе украинца Александра Долгополова вышел во второй круг Уимблдона. 28-летний киевлянин отказался от продолжения борьбы, уступая 3:6, 0:3. Теннисисты к тому моменту провели на корте 43 минуты. Следующим оппонентом Федерера станет либо серб Душан Лайович, либо грек Стефанос Циципас (Q).

Француз Жиль Симон в первом круге оказался сильнее чилийца Николаса Джарри (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:3. Во втором круге Симон встретится либо с австрийцем Домиником Тимом (8), либо с канадцем Вашеком Поспишилом.