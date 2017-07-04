Касаткина начала Уимблдон с уверенной победы

Россиянка Дарья Касаткина (29) в первом круге Уимблдона победила китаянку Чжэн Сайсай со счётом 6:2, 6:4. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, за 1 час 11 минут сделала 2 эйса, столько же двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей соперницей Касаткиной станет либо испанка Лара Арруабаррена, либо эстонка Анетт Контавейт.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка:

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Сайсай на Уимблдоне.