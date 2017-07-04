Донской проиграл А. Звереву в первом круге Уимблдона

Россиянин Евгений Донской в первом круге Уимблдона потерпел поражение от немца Александра Зверева (10) со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 3:6. 27-летний москвич, занимающий 98-е место в рейтинге АТР, за 1 час 50 минут исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, совершил 30 «виннерсов», 16 невынужденных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3, а его оппонент сделал 15 эйсов, 3 двойные, 3 брейка, 33 «виннерса» и 20 невынужденных.

Во втором круге Зверев сыграет либо с голландцем Робином Хасе, либо с американцем Фрэнсисом Тиафо.