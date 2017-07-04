Федерер преодолел отметку в 10 тыс. эйсов за карьеру

Швейцарец Роджер Федерер в матче первого круга Уимблдона с украинцем Александром Долгополовым исполнил 10 подач навылет, что позволило ему преодолеть отметку в 10 тыс. эйсов за карьеру. На данный момент в активе 35-летнего уроженца Базеля 10 004 эйса.

Лидирует по этому показателю хорват Иво Карлович, исполнивший 12 018 подач навылет, а на втором месте располагается его соотечественник Горан Иванишевич, сделавший за карьеру 10 731 эйс.

Напомним, что Долгополов отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:3.