Звонарёва сыграет с Яшиной в первом круге турнира ITF в Египте

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) выступит на соревнованиях серии ITF с призовым фондом $ 15 тыс. в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). В первом круге 32-летняя москвичка сыграет со своей соотечественницей Екатериной Яшиной (6).

Вера не выступала с апреля 2015 по март 2017-го и за это время вышла замуж и стала родила ребёнка. В марте этого года она сыграла на соревнованиях в Турции, а в июне дошла до второго круга соревнований в Фергане.