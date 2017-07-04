Возняцки в трёх сетах победила Бабош на старте Уимблдона

Датчанка Каролина Возняцки (5) в первом круге Уимблдона переиграла венгерку Тимю Бабош со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, сделала 4 эйса, обошлась без двойных ошибок, активно выиграла 17 розыгрышей и допустила 15 невынужденных ошибок. Тимя совершила 29 «виннерсов» при 32 невынужденных.
Следующей оппоненткой Каролины Возняцки станет либо болгарка Цветана Пиронкова, либо итальянка Сара Эррани.