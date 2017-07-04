Ф. Лопес не смог доиграть матч первого круга Уимблдона

Испанец Фелисьяно Лопес (19) не смог доиграть матч первого круга Уимблдона с французом Адрианом Маннарино, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 7:5, 1:6, 1:6, 3:4. Следующим оппонентом 29-летнего уроженца Суази, занимающего 51-е место в рейтинге АТР, станет японец Юити Сугита.

Американец Джон Иснер (23) переиграл своего соотечественника Тейлора Фритца (Q) со счётом 6:4, 7:6, 6:3 и поспорит за выход в следующий круг с израильтянином Дуди Селой, а болгарин Григор Димитров (13) сломил сопротивление аргентинца Диего Шварцмана.