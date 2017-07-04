Кузнецова победила Жабер и сыграет с Макаровой во втором круге Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова (7) начала выступление на Уимблдоне с победы над Онс Жабер (Q) из Туниса со счётом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 5 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, отыграла оба брейк-пойнта, сделала 3 брейка, 12 «виннерсов» и 9 невынужденных ошибок. Онс активно выиграла 14 розыгрышей при 25 невынужденных.

Во втором круге Кузнецова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Жабер на Уимблдоне.