А. Зверев: рад, что смог победить Донского в трёх сетах

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над россиянином Евгением Донским со счётом 6:4, 7:6, 6:3 в первом круге Уимблдона.

«Женя на траве очень хорошо играет, пытается действовать активно, так что с ним всегда трудно. Я рад, что смог выиграть в трёх сетах, чтобы сэкономить силы, меньше времени провести на корте. В первом круге турнира „Большого шлема“ всегда важно сыграть как можно быстрее», — рассказал Зверев.

Следующим оппонентом Зверева станет американец Фрэнсис Тиафо, переигравший голландца Робина Хасе.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».