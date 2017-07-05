Медведев: думаю, Уимблдон всегда будет особенным турниром для меня

Россиянин Даниил Медведев в блиц-интервью телеканалу «Евроспорт» рассказал, за кого болел в матчах «Ростова» и «Баварии» в Лиге чемпионов, а также назвал свой любимый турнир серии «Большого шлема».

«Мне ещё по юниорам очень нравилось здесь играть. Я всегда любил играть на траве, здесь особенная атмосфера, всё по-другому. Другого такого турнира нет. После вчерашней победы, думаю, Уимблдон всегда будет особенным турниром для меня», — рассказал Медведев.

Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.