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Макарова: Кузнецова явно лидирует в наших очных сражениях

5 июля 2017, среда. 02:56. Теннис

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала свою победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (Q) со счётом 6:3, 6:1 в первом круге Уимблдона. Во втором круге Макарова сразится со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой.

«Однозначно, первый матч на турнире всегда волнительный. Она прошла квалификацию, наиграла несколько матчей на траве, что очень важно, чтобы почувствовать данное покрытие. Ранее мы с ней играли в Вашингтоне на быстром покрытии, поэтому я примерно понимала, что она может делать на траве. Вышла с нужным настроем и смогла показать хороший теннис.

Я не смотрю турнирную сетку, поэтому только что узнала, что буду играть с Кузнецовой. Это будет тяжёлый матч. Света явно лидирует в наших очных сражениях. Трава — очень непредсказуемое покрытие, но мне нравится играть здесь, я люблю Уимблдон. Буду выходить и бороться», — рассказала Макарова в блиц-интервью телеканалу Eurosport.

Видео интервью с Макаровой можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова Светлана Кузнецова Уимблдон
Новости. Теннис
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