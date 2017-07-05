Азаренко: с Весниной дружим много лет — будет непросто играть друг против друга

Белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Еленой Весниной во втором круге Уимблдона.

«Мне на пресс-конференции сказали, что во втором круге я играю с Леной. Веснина — очень непростая соперница. В последние два года она показывает очень хорошие результаты. В прошлом году она была в полуфинале Уимблдона.

Матч будет сложным. Тем более мы дружим уже много лет, поэтому будет непросто играть друг против друга. Но я очень рада предстоящей встрече. Надеюсь, мы покажем хороший теннис», — рассказала Азаренко в блиц-интервью телеканалу Eurosport.

Видео интервью с Азаренко можно посмотреть на «Чемпионате».