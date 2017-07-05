Дмитриева: Медведев за два года достиг феноменального прогресса

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над швейцарцем Станисласом Вавринкой в первом круге Уимблдона.

«Когда Медведев узнал, что играет с 3-й ракеткой мира, наверное, огорчился. Встречаться в первом круге Уимблдона в Вавринкой обидно, но на центральном корте Даниил выступал впервые, равно как и на самом Уимблдоне. И это был эмоциональный подъём. Выигрывать или бороться с теннисистами такого ранга на равных проще на старте такого турнира. Мне кажется, что Вавринка стал сильно обращать внимание на свои травмы только лишь, когда счёт стал 2:1 в пользу Данилы.

Медведев показал мощный теннис, он выигрывал в скорости. Превосходил в активности Стэна и держал инициативу в своих руках. Говорят, что у здоровых никогда не выигрывают, а только у больных. И Вавринка только в 4-м сете всё чаще держался за своё больное колено.

Не стоит Медведеву раздавать авансов, но он за два года сделал феноменальное. Он из полной тени выполз в первую сотню, а в этом сезоне попал в число 50 лучших. У него хорошие физические данные. При росте 198 см он легко и хорошо передвигается. Это большая редкость для высокорослых игроков. У него мощный скоростной теннис. Но не только это создаёт звезду. Прежде всего, это умение пройти на высоком уровне длинный путь всего турнира. И я с радостью наблюдаю, как прогрессирует Даниил», — приводит слова Дмитриевой НСН.