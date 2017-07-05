М. Зверев: к счастью, я сумел сделать брейки в важные моменты матча с Томичем

Немецкий теннисист Миша Зверев прокомментировал свою победу над представителем Австралии Бернардом Томичем в стартовом раунде Уимблдона со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Его следующим соперником будет Михаил Кукушкин из Казахстана.

«Я думал, что матч будет сложным, потому что мы встречались на минувшей неделе в Истбурне. Я ожидал упорное противостояние. К счастью, я сумел сделать брейки в важные моменты, особенно в начале первого и второго сетов. Я отлично выполнял удары с лёта и хорошо подавал», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.