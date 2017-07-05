Томич: противостоять Мише Звереву на траве очень тяжело

Австралийский теннисист Бернард Томич прокомментировал своё поражение от немца Миши Зверева в первом круге Уимблдона со счётом 4:6, 3:6, 4:6.

«Противостоять Мише Звереву на траве очень тяжело. Он здорово выступил в Австралии, дойдя до четвертьфинала и обыграв Энди Маррея. У него есть игра, которая позволяет отлично мне противостоять. Я понимал, что будет нелегко, несмотря на то что на прошлой неделе я его обыграл. Я плохо начал первый сет, а затем я уже не был готов психологически, когда он сделал брейк во второй партии. Я поплатился за это», — цитирует Томича официальный сайт тура.