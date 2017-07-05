Федерер: стабильно побеждать игроков из «Большой четвёрки» нелегко

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о причинах долгого доминирования в туре «Большой четвёрки», в которую, помимо уроженца Базеля, включают серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и британца Энди Маррея.

«Большую четвёрку» выделяют ум, физическая подготовка, упорство, а также талант. Если сложить всё это вместе, то становится понятно, что стабильно нас обыгрывать нелегко. Если побеждаете одного, то можете не обыграть кого-то другого.

К тому же мы все играем по-разному. Возьмите меня, Рафу, Новака. Мы по-разному действуем на корте. Соперникам сложно справиться с нами. Если у вас более низкий рейтинг, то для победы на турнире вы должны обязательно обыграть кого-то из «Большой четвёрки». Это кажется тяжёлой задачей», — цитирует Федерера официальный сайт тура.