Димитров: я понимал, что в матче со Шварцманом мне легко не будет

Болгарин Григор Димитров прокомментировал свою победу над аргентинцем Диего Шварцманом в первом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.

«После первого сета я стал действовать увереннее. В целом я заиграл лучше. Это был позитивный момент. Я очень рад, что прошёл во второй круг, выиграв в трёх сетах. Первые матчи всегда получаются непростыми. В стартовом раунде мне достался нелёгкий соперник. Я уже давно знаю Диего, мы провели несколько матчей. Я понимал, что легко мне не будет», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.